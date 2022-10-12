Мир 12 октября 2022, 16:01 Поделиться Telegram

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Viber Рыбаки из Мексики выловили сельдяного короля — предвестника катастроф

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В Мексике рыбаки выловили рыбу-предвестницу катастроф. Так называют сельдяного короля, который может достигать 17-ти метров в длину. Об этом написал New York Post.

Мифология гласит, что сельдяной король выбрасывается на берег перед каким–то землетрясением или цунами, сообщило ИА Nation News.

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Один из таких случаев произошел в 2011 году. Тогда в результате землетрясений в Японии погибли более 15 тысяч человек.

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