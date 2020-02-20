Рыбаки из Аляски оценили убытки от российского продэмбарго

«Русская планета» напомнила, что до введения продовольственного эмбарго рыбопромышленные предприятия Аляски ежегодно поставляли в Россию продукцию в среднем на 40 миллионов долларов. В основном это был замороженный лосось, лососевая икра и сурими минтая. По данным издания, в Штатах предпочитают закупать морепродукты в РФ, так как она дешевле, чем та, что выловлена на Аляске.