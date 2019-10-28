Рыбак в Таиланде нашел рвоту кашалота и стал богаче на £250 тысяч
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«Мне нужно было знать правду, поэтому я связался с властями, чтобы проверить. Теперь я знаю, что это настоящая рвота кашалота, которую я продам», — приводит The Mirror слова Тиачота.
Чиновники навестили рыбака 22 октября. Губернатор провинции Сураттхани Витчавут Джинто лично приехал в дом счастливчика со специалистами, которые подтвердили, что находка — это настоящая рвота кашалота и содержит более 80% амбры. По предварительной оценке, этот кусок стоит около 250 тысяч фунтов.
Желчные протоки кашалотов выделяют амбру, чтобы улучшить проходимость желудочно-кишечного тракта. Потом животное тошнит слизью, которая после высыхания источает приятный аромат из-за амбры — ценного компонента, который используется в парфюмерии.
Губернатор заверил рыбака, что поможет ему наиболее выгодно продать свою ценную находку.