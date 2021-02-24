Рыбак из Флориды поймал карася с человеческими зубами

Рыбак из Флориды выловил карася с человеческими зубами в три ряда. Об этом сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Уточняется, что это не единственный прецедент: такими зубами обладает кейпкодский карась. Эта разновидность питается ракообразными, и зубы им нужны, чтобы разгрызать их панцири. Длина этих рыб достигает 20 сантиметров, а вес — двух килограммов.

Ранее американским рыболовам удалось поймать огромного варшавского черного окуня. Длина рыбы оказалась больше человеческого роста. Затаскивать добычу в лодку пришлось четырем мужчинам. Они рыбачили в Мексиканском заливе в 225 километрах от города Форт-Майерс. В качестве приманки они использовали полосатую лакедру.

Всего на борьбу с рыбой мужчины потратили 15-20 минут. Улов оказался в длину более семи футов (около двух метров). На спине окуня были острые шипы, достигавшие двух футов в длину (порядка 60 сантиметров). Вес рыбы составлял не менее 133 килограммов. Снимать окуня с лодки пришлось с помощью трактора. По словам рыбака Йоргенсена, этот улов стал для него самым крупным за все время занятия рыболовством.