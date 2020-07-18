Рыба ударила министра обороны Молдавии по лицу
Глава ведомства ехал по водоему на бронетранспортере с открытым люком. На нем он преодолевал водные преграды во время прохождения инспекции полигона. Неожиданно из воды выпрыгнули несколько рыбешек, одна из них ударила Пынзаря по лицу. Потом она упала в кабину ему под ноги.
Пынзарь посчитал этот случай приятным и смешным.
«Я не большой поклонник рыбалки, но всем рыбакам желаю такой же удачи, какую получил я, сам того не ожидая», — прокомментировал глава Минобороны.
Видео министр сопроводил песней In the Army Now британской рок-группы Status Quo.
Пынзарь занял пост министра обороны Молдавии в марте 2020 года. До этого он возглавлял департамент пенитенциарных учреждений, департамент криминальный полиции, отдел по борьбе с организованной преступностью, Генинспекторат полиции.
Ранее рыбаки выловили 100-килограммовую акулу из реки Красногорки на Сахалине. Специалисты связывают появление хрящевой рыбы с сильными приливами, порой приносящими в реки и морских обитателей.