Русскую семью в Германии лишили прав на троих детей из-за анонимки

Семейную пару россиян Евгения и Юлию Зайберт, проживающую в Германии, лишили родительских прав на троих детей. Правозащитник Гарри Мюрей сообщил РЕН ТВ, что суд принял решение на основании одного анонимного доноса.

Мюрей назвал решение суда подлогом и клеветой, а также «русофобской выходкой». Правозащитник отметил, что в постановлении суда указано, что трое детей имеют гражданство ФРГ, а у родителей в этой графе написано, что оно «неизвестно».

По его словам, суд вынес такое решение, основываясь на анонимном доносе о том, что семья злоупотребляла алкоголем и у них возникали конфликты. Мюрей сообщил, что постановление основано на показаниях соседа снизу, при этом никто из других соседей на пару не жаловался. При этом в начале постановления суда указано, что пьют оба, а к концу говорится, что алкоголизм только у мужчины, при этом никаких конкретных доказательств представлено не было.

В документе указано, что 8 февраля детей изъяли из семьи, но не упоминается, что правоохранители варварски ворвались в квартиру и выволокли полуголых малышей на улицу, отметил он. Мюрей уверен, что дело имеет политическую подоплеку.

В подмосковном Домодедове ранее восьмилетнюю девочку избили мать и бабушка. Этот момент попал на камеры наблюдения. С семьей разбирается прокуратура.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина ранее назвала «аморальным» отказ министерств поддержать закон о бэби-боксах. Об этом писала «Газета.ru».