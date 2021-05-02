Русскоязычный текст гимна Одессы потребовали изменить

Написанный на русском языке гимн Одессы необходимо перевести или написать новый текст. Такое требование выдвинул уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь.

По словам омбудсмена, одесский гимн должны перевести на украинский язык, либо у города должен появиться новый гимн. Свои рекомендации он включил в годовой отчет по проделанной работе. Документ представили правительству страны. Русскоязычный текст нарушает закон страны «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Креминь подчеркнул, что нарушение должно быть исправлено.

«Каким образом это будут делать депутаты Одесского горсовета — я не знаю. В заключительной части отчета есть рекомендации, поэтому депутаты должны определиться для себя — это будет новый гимн, или это будет перевод, или этот гимн будет неофициальным, а официальным будет другой», — сказал омбудсмен изданию «Страна».

Он добавил, что недавно встретился с мэром Одессы Геннадием Трухановым и обсудил вопрос выполнения закона о языке. Сам глава города заявил, что одесситам нравится существующий гимн.

«Наш гимн нам нравится, Одессу все устраивает. Лично я не собираюсь проявлять инициативу по замене или по изменению существующего гимна Одессы. Но это будет определять городской совет, если такой вопрос будет поставлен», — отметил он.

Также Труханов, говоря о докладе омбудсмена, вспомнил цитату Исаака Бабеля: «Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал эту новость».