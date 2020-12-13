Русскоязычный мурал «Мир, земля, печенье» в Иллинойсе стал загадкой современного искусства

Маленький городок Пеория в Иллинойсе стал местом появления новой загадки современного искусства, сравнимой с анонимностью Бэнкси. Причиной стал мурал на одном из зданий, где изображен герой «Улицы Сезам» Коржик и внизу русскими буквами написана фраза: «Мир, земля, печенье».

Источник фото: Facebook.com/HawkinsArtWorks

Художник Джошуа Хокинс на своей странице в Facebook рассказал, что около года назад на одной из выставок познакомился с парнем, который представился как Нейт Конт. Он оставил ему свою визитку с электронной почтой. Две недели назад художник получил от него заказ нарисовать мурал на стене принадлежащего ему здания.

Нейт Конт предоставил художнику эскиз и объяснил, что это игра с классическим искусством времен революции в России 1917 года. Работу наниматель попросил сделать быстро и заплатил хорошие деньги.

В беседе с изданием Io9 Хокинс рассказал, что работа показалась ему странной, но отказываться он не стал. За выходные художник с тремя помощниками нарисовали картину. Заказчик на связь больше не выходил.

Но Хокинсу позвонил настоящий Нейт Конт и истинный владелец здания и потребовал объяснений, как странный рисунок оказался на стене. Когда художник пытался объяснить, что его нанял он сам, Конт пригрозил полицией.

Выяснилось, что художника нанял неизвестный, который выдал себя за владельца здания. Хокинсу ничего не оставалось, как предложить настоящему Конту закрасить рисунок самостоятельно. В результате на месте мурала появился белый квадрат.

Конт заявил, что у него нет ненависти к искусству, но он не понимает, что за изображение нанесли на его здание. По его словам, после первого слоя краски рисунок все еще виден и потребуется нанести еще два слоя. Такое решение вызвало массу протестов. На почту Конта посыпались угрозы с требованием оставить мурал на месте.

«Теперь я злой Гринч и получаю письма с ненавистью», — поделился владелец здания.

Он отметил, что подавать в суд на художника он не будет. Он создал в Facebook сообщество, где художники предложат свои эскизы, а он выберет один, чтобы на месте закрашенного мурала появилась новая картинка.

Между тем Хокинс до сих пор не понимает, кто нанял его для работы. Но фотографии его мурала стали вирусными в Сети. На своей странице в Facebook он объявил продажу мерча и пообещал, что нарисует мурал на другом здании, если получит на это разрешение.