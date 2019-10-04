Русские школы на Украине с 2020 года переведут на государственный язык

Министр образования Украины Анна Новосад заявила, что с сентября 2020 года русскоязычные школы на Украине перейдут на государственный язык обучения в соответствии с принятым правительством Петра Порошенко законом.

Об этом она сообщила в эфире телеканал «Прямой» несмотря на то, что ранее новый президент Украины Владимир Зеленский пообещал проверить закон о языке на предмет соответствия конституции.

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«Русскоязычные школы на Украине еще есть, однако с сентября 2020 года они переходят на украинский язык обучения. Школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского Союза, [перейдут на украинский язык] с сентября 2023 года. Собственно, и те, и те мы должны к этому переходу подготовить», — отметила Новосад.

Министр образования Украины ранее предлагала исключить из школьных учебников упоминания о дружеских отношениях с Россией. По ее словам, после «революции 2013–2014 годов» политическая идентичность общества изменилась.

«Это надо отображать в программах наших школ, в учебниках, в том, как преподают учителя. Уже пять лет прошло, а во многих учебниках пишется, что Россия — друг Украины, мы еще вспоминаем о дружеских отношениях с нашим врагом, поэтому здесь многое надо изменить», — подчеркнула Новосад.

Подписанный за несколько дней до сложения полномочий Петром Порошенко документ предусматривает использование украинского языка во всех сферах жизни под угрозой штрафов. Как уточняет ТАСС, действие закона не распространяется на частное общение и религиозные обряды.

Документ также ввел понятие «публичное унижение украинского языка».