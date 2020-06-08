Русскоязычные байкеры взяли под охрану район Брайтон-Бич в Нью-Йорке

Район Брайтон-Бич в Нью-Йорке патрулируют русскоязычные байкеры. Они следят за порядком, чтобы уберечь местных жителей от вандализма и беспредела. Полиция эту помощь принимает.

Основатель и президент мотоклуба Bratva MC Константин Котов рассказал РИА «Новости», чем занимаются байкеры в районе выходцев из бывшего СССР. На Брайтон-Бич крупных непорядков не происходило — только «мелкие хулиганские выходки».

«Мы не самооборона, а просто дружина, которая следит за порядком. <…> Просто помогаем, чтобы порядок был в городе», — пояснил глава байкеров. Он заметил, что в полиции поддерживают инициативу мотолюбителей.

Никакого огнестрельного оружия у членов клуба нет: мужчины позволяют себе «кое-какие предметы обороны». Патрулируют Брайтон-Бич они каждую ночь, на улице находятся где-то до 03:00–04:00.

В американских СМИ к отрядам самообороны отношение предвзятое: их причисляют к потенциальным расистам. Котов назвал подобные выводы нелогичными.

«Те люди, которые делают беспорядки, — они нормальные, а те, кто хочет это предотвратить, — они плохие?» — задался байкер вопросом.

Он заявил, что в этом районе Нью-Йорка живут его друзья и байкеры хотят просто сохранить Брайтон-Бич.

«Мы не хотим, чтобы места нашего хорошего времяпрепровождения превратили в руины. <…> Мы помогаем этим людям, это наши соседи, друзья», — подчеркнул Котов.

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