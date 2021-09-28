Русскоязычную шаманку заподозрили в поджоге леса в США

Русскоязычную жительницу Калифорнии Александру Суверневу задержали по подозрению в поджоге леса в округе Шаста в США. Ей может грозить до девяти лет тюрьмы.

По данным kp.ru, Суверневой 30 лет, она училась в аспирантуре колледжа экологических наук и лесного хозяйства в Нью-Йорке. В профиле на LinkedIn женщина указала, что работает шаманом.

Суверневу задержали после того, как на прошлой неделе она обратилась к пожарным, которые ликвидировали крупный очаг возгорания в лесу. По их словам, женщина рассказала, что наткнулась на лужу, которая, по ее мнению, была медвежьей мочой. Тогда она решила вскипятить эту жидкость и для этого развела огонь. На вопрос, зачем ей это было нужно, Сувернева не смогла дать внятного объяснения.

Позже в ее сумке полиция обнаружила вещество растительного происхождения. Женщина призналась, что курила его. Адвокат Суверневой заявил, что у его клиентки есть проблемы с психикой, которые могут быть связаны с употреблением наркотиков. По его мнению, она должна пройти психологическую экспертизу. В настоящее время шаманке предъявили обвинение в поджоге леса.

Пожар в лесах в округе Шаста привел к масштабным разрушениям. Жители более 40 домов лишились крова, тысячи людей были экстренно эвакуированы.