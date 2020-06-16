    16 июня 2020, 11:47

    Русскоязычное население Украины предложило бойкотировать McDonald’s в стране

    Дарья Морозова

    Русскоговорящие жители Украины возмутились отказом украинской сети McDonald’s от русского языка в меню. Об этом сообщило издание Страна.UA со ссылкой на Facebook.

    По данным ИА Nation News, меню в заведении стало доступно на двух языках: украинском и английском. Это вызвало недовольство в социальных сетях у тех жителей страны, которые говорят на русском. Некоторые пользователи предложили бойкотировать McDonald’s.

    «Ну раз они считают, что нас нет. Будем считать, что их тоже нет», — написал журналист Евгений Хурсин. С его точки зрения, это неуважение к клиентам.

    В ответ на это некоторые пользователи заметили, что Хурсин может ехать из Украины, если его что-то не устраивает.

    Ранее стало известно, что сеть McDonald`s в России собирается отказаться от зарубежной продукции в следующем году. По данным пресс-службы, «в 2021 году Макдоналдс планирует довести долю российских поставщиков продуктов в меню до 100%». Уточняется, что сейчас на 99% используется российская продукция. Из зарубежного в меню апельсиновый сок и некоторые десерты.