Русскоязычная община в США поддержала Трампа

Не менее 80% русскоязычных граждан, которые живут в США, поддерживают действующего американского лидера. На это имеется две основные причины. Одна из них — направленность некоторых представителей Демократической партии в сторону социализма, пусть и не в том виде, в котором он был во время Советского Союза.

«В США так любят деньги, что социалистические идеи здесь не приживутся. Но тем не менее его „призрак“, которым Трамп пугает всех, особенно действует на выходцев из стран бывшего Советского Союза», — заметил Брук-Красный.

Еще одна причина — активизация радикалов, в том числе в рамках движения Black Lives Matter. Прибывшие из-за границы плохо понимают проблематику отношения к чернокожему населению в США и их реальность полувековой давности. Поэтому жесткая риторика Трампа приходится по нраву русскоязычной общине, отметил политик.

Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Боузер заявила, что «некоторые люди хотели бы устроить беспорядки» в городе 3 ноября — в день выборов президента США.