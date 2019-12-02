Скандал разгорелся из-за русской вывески над украинским кафе
В городе Луцк, Волынской области разгорелся скандал из-за того, что в новой кофейне все меню, а так же вывеска оказались на русском языке, сообщил портал «Утро.ру» со ссылкой на украинские СМИ.
Кафе открылось в самом центре города. Сначала недовольство высказывали в соцсетях, потом к заведению подъехали активисты.
«Мне просто больно, я уже наелся этого „русского мира“. Вот уже показывает: Луганская область, Донецкая, до чего довело», — сказал возмущенный ветеран АТО Василий Зоровский.
Кофейню пришлось закрыть и за ночь поменять вывеску и все меню. Хозяйка заведения позже рассказала, что все надписи на русском языке разрабатывали ее партнеры, поскольку она работает по франшизе.
«Наши партнеры, они нам в последний день перед открытием за два часа повесили эти плакаты. Мы должны были открываться. Мы и так на неделю из-за них опоздали», — сказала Кудактина.
Уже на следующий день все русские слова были переведены на украинский язык.