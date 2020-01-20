Русскоговорящих учителей на Украине обучат украинскому языку

Преподаватели русскоязычных школ отправятся на курсы повышения квалификации. Там они будут изучать украинский язык для работы. Такое заявление сделала министр образования и науки Анна Новосад.

«Мы сейчас готовимся к тому, чтобы с сентября школы, которые учились на русском, с пятого класса перешли на изучение предметов на украинском языке», — рассказала Новосад «Интерфаксу».

Однако родной язык и литературу по-прежнему будут преподавать на русском. Обучение в начальных классах также продолжится на русском языке. Также у преподавателей останутся часы внеклассного обучения и факультативы на родном языке.

Что касается старшеклассников, то их уроки постепенно будут переводить на украинский. Адатапционный период составит один год. После этого можно будет внести коррективы в ученые программы. Министр считает, что переход с русского на украинский не будет болезненным, ведь языки похожи. Новосад подчеркнула, что сейчас все усилия будут направлены на переобучение учителей. Для них специально сделают летнюю школу.

Ранее стало известно, что с сентября 2020 года русскоязычные школы на Украине перейдут на обучение на украинском языке.