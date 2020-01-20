    20 января 2020, 14:09

    Русскоговорящих учителей на Украине обучат украинскому языку

    Наза Салех Захи

    Преподаватели русскоязычных школ отправятся на курсы повышения квалификации. Там они будут изучать украинский язык для работы. Такое заявление сделала министр образования и науки Анна Новосад.
    Русскоговорящих учителей на Украине обучат украинскому языку

    «Мы сейчас готовимся к тому, чтобы с сентября школы, которые учились на русском, с пятого класса перешли на изучение предметов на украинском языке», — рассказала Новосад «Интерфаксу».

    Однако родной язык и литературу по-прежнему будут преподавать на русском. Обучение в начальных классах также продолжится на русском языке. Также у преподавателей останутся часы внеклассного обучения и факультативы на родном языке.

    Что касается старшеклассников, то их уроки постепенно будут переводить на украинский. Адатапционный период составит один год. После этого можно будет внести коррективы в ученые программы. Министр считает, что переход с русского на украинский не будет болезненным, ведь языки похожи. Новосад подчеркнула, что сейчас все усилия будут направлены на переобучение учителей. Для них специально сделают летнюю школу.

    Ранее стало известно, что с сентября 2020 года русскоязычные школы на Украине перейдут на обучение на украинском языке.