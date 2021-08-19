Русского мальчика в Казахстане били и заставляли есть землю

Подросток в городе Сарканд в Казахстане заставлял приемного брата российского происхождения вставать на колени и есть землю, а также всячески издевался над ним. Жестокого подростка отправили в ИВС.

По данным местных СМИ, каждый день на спину ребенка ставили шесть кирпичей, а в рот пихали песок. Местные жители усыновили девятилетнего пострадавшего, а также его братьев семи и 14 лет в 2020 году. В Сети появилось видео издевательств над мальчиком.

«11 августа в отдел полиции Саркандского района поступила информация о факте издевательства над малолетним ребенком в одном из частных домов. Данная информация зарегистрирована в ЕРДР по части 2 статьи 110 УК РК („Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего“)», — процитировал сообщение правоохранительных органов сайт Tengrinews.

Издевавшегося над мальчиком 17-летнего подростка отправили в ИВС. Также принято решение лишить опекунства местных жителей. Троих детей доставили в Центр адаптации несовершеннолетних.

«В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы», — рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Руководство ведомства взяло под контроль расследование этой истории.