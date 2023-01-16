Мир 16 января 2023, 17:40 Русское кладбище под Парижем оплатят за счет сбора средств Глава Россотрудничества Примаков заявил о сборе средств для русского кладбища под Парижем РИА «Новости»

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Никакого сноса русского кладбища во французской коммуне Сент-Женевьев-де-Буа не планируется. Речь идет об отказе руководства муниципалитета брать деньги у российского посольства за обслуживание 200 могил, у которых нет наследников. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Он подчеркнул, что в официальном отказе властей присутствует формулировка «временно». Это связано с введенными против России санкциями.

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«Никто ничего сносить, ломать и передавать не собирается. <..> Деньги, которые раньше переводило посольство, будут собраны иным способом, над этим сейчас хлопочет Николай Иванович Лопухин, регент русского собора на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа», — подчеркнул Примаков.

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Глава Россотрудничества подчеркнул, что российский бизнес тоже может внести средства, если государственные российские деньги власти французского муниципалитета брать отказались.

«Ситуация неприятная, праздника никакого нет, проблема есть, но она решаемая и локальная», — подчеркнул Примаков.

Он также призвал как российских, так и французских журналистов не нагнетать обстановку вокруг захоронения.

Официальный министр иностранных дел Мария Захарова назвала позором отказ властей коммуны Сент-Женевьев-де-Буа от сотрудничества с Россией по русскому кладбищу. Она подчеркнула, что это попытка отыграться на могилах представителей русской эмиграции.