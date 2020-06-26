Русский врач назвал американский «город-проклятье»

«Город-проклятье для интроверта» некоторое время стоял опустевшим. Это произошло между спадом пандемии коронавируса и началом беспорядков на волне развития движения Black Lives Matter. В течение нескольких недель в мае мегаполис был «приятным».

Пинелису и другим жителям до сих пор не хватает некоторых любимых заведений общественного питания, музеев, магазинов, которые пока что закрыты. Однако к такому можно привыкнуть, посещая виртуальные театры, считает врач. Тем более все это кажется неважным на фоне других серьезных проблем.

Местные власти так и не представили какой-либо план постепенного открытия школ. В связи с этим русский реаниматолог обратился к правительству с просьбой вернуть детей в образовательные учреждения, хотя бы учеников младших классов.

«Детей жалко. Им плохо в почти эксклюзивном общении с родителями, а родителям не так-то легко в постоянном контакте с детьми. <…>. Перспектива же возвращения после летних каникул в обучение по Zoom пугает меня до икоты», — написал Пинелис.

По его словам, сейчас главное - школы. С музеями, театрами, стадионами и дискотеками пока можно делать что угодно.