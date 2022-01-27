Русский подросток пропал в Эквадоре. Мать не видела его с декабря

В Эквадоре пропал русский подросток. Уже почти два месяца его местонахождение неизвестно. Об исчезновении ребенка «360» рассказала его мать Наталия Тишанинова.

Мальчик пропал 2 декабря 2021 года. Это произошло в Эквадоре, где живет его отец.

По словам Наталии, отец их общего ребенка забрал у нее шенгенский паспорт и избил ее, когда собирался отправить их обратно в Россию.

В последний раз Наталия виделась с сыном в городе Манте.

«Он мне говорит: „Мам, я пойду с папашей разговаривать“. Ну, ему 18 лет исполнилось. Он почувствовал себя взрослым», — рассказала она.

Он поехал разговаривать с отцом, потому что тот должен был ему 5000 долларов, по словам матери. Сын пообещал ей, что скоро вернется. Два месяца ей неизвестно, где он, — это очень большой срок. Сын раньше никогда не уходил из дома.

В полицию женщина обратилась 23 декабря. По ее словам, они не занимались поисками ни сына, ни отца. Сказали, что пытались дозвониться, но телефон был недоступен.

Накануне Наталия обратилась в российское консульство. Пока никакой помощи ей не оказали.

«Ну не пропадает человек на столько времени. Даже не выходит на связь, никак. Может, уже в реабилитационном центре его там держат», — предположила она.

Наталия не исключила, что ее ребенка могли увезти в Лаго-Агрио, в госпиталь Gonzalez, который содержат братья его отца.