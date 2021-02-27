Русский монастырь в США на 2 недели остался без электричества

Из-за аномальных холодов в американской Западной Виргинии сильно пострадал и остался без электричества на две недели Крестовоздвиженский монастырь Русской православной церкви за границей (РПЦЗ).

Благочинный иеромонах Гавриил (Хутен) сообщил РИА «Новости», что два строения пострадали из-за падения больших обледеневших деревьев. Одно из них пробило крышу над алтарем.

«У нас были некоторые повреждения у зданий, один из монастырских фургонов был полностью раздавлен огромным деревом… Никто не пострадал, все здоровы, и теперь мы можем ехать в город Уэйн за едой и товарами», — сказал он.

Пока монахи из соображений безопасности не смогли добраться до построек и не знают, насколько серьезны повреждения.

Подачу света могут возобновить на эти выходные, но интернет вряд ли появится в обители раньше, чем через несколько недель. Это важно, так как монахи в Сети продают благовония, мыло из козьего молока и свечи, которые делают сами.

Пока неизвестно, в какую сумму обойдется монашеской общине ущерб от холодов. Возможно, в 30 тысяч долларов. Отец Гавриил сообщил, что был поражен, когда увидел, сколько людей направили пожертвования в ответ на просьбу о помощи.

Жертвами снежной бури в Техасе уже стали 34 человека. Примерно 300 тысяч местных жителей остались без электричества, еще 240 тысяч — без водоснабжения.