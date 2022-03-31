Русский язык вошел в топ-5 ведущих языков мира

Русский язык вошел в топ-5 ведущих языков в мире по роли в бытовой и научной коммуникации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследования Института имени Пушкина «Индекс положения русского языка в мире» за 2021 год.

Выше русского языка в перечне, по данным исследования, оказались английский, испанский, китайский, а также французский языки. При этом русский обошел немецкий, японский, хинди, а также бенгали и урду.

Параметрами составления рейтинга, как указывается в исследовании, стали численность говорящих на языке и численность пользователей интернета. Кроме того, учитывались количество интернет-ресурсов и объем научной информации на языке, а также статус языка в международных организациях, и количество СМИ на языке.

Русский язык в основном по большинству параметров занял срединные позиции — от четырех до семи. Однако он уже не первый год сохраняет вторую строчку по количеству ресурсов на языке.

Российские следователи проанализируют содержание учебников по истории, по которым учились дети на Украине. Их содержание нацеливало подрастающее поколение на ненависть к России и русскому языку. Такое поручение в рамках расследования уголовных дел о событиях в Донбассе отдал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Как отметила пресс-служба ведомства, для этого привлекут профильных экспертов.