Мир 04 августа 2023, 10:37 Русский язык во второй раз попросили убрать с сайта президента Украины Петицию с просьбой убрать русский язык с сайта президента зарегистрировали на Украине Официальный сайт Президента Украины

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На Украине уже второй раз попросили убрать русский язык с официального сайта президента страны. Петицию зарегистрировали на сайте Владимира Зеленского, сообщил ТАСС.

«Убрать русский из языковых версии сайта», — призвал автор обращения.

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По его мнению, вместо русского на сайт нужно добавить крымско-татарский язык. Создатель петиции добавил, что на Украине все «понимают украинский язык, даже если не хотят на нем говорить».

Чтобы петицию рассмотрел президент страны, она должна набрать 25 тысяч голосов. За сутки свои подписи за нее оставили 926 человек. Сбор продолжится еще 92 дня.

В июле на сайте Зеленского регистрировали аналогичную петицию. К началу августа она набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Продолжается сбор подписей и за другую петицию — о том, чтобы не убирать русскоязычную версию сайта. Пока ее поддержали 3515 голосов. Автор этой просьбы выразил уверенность, что сохранение русского языка на сайте важно как для украинцев, так и для людей за пределами этой страны.

По его мнению, Зеленскому не нужно поддаваться на «искусственные призывы общества».