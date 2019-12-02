Русский язык предложили сделать единственным государственным в ДНР

Денис Пушилин предложил изменить конституцию ДНР и установить русский язык единственным государственным. Сейчас такой статус имеет и украинский язык. В парламенте отметили, что использование последнего «до сих пор не нашло практической реализации».

Пушилин также предлагает изменить Закон ДНР «Об образовании», определив русский язык как тот, на котором будут преподавать. Такие меры связаны с тем, что ДНР сейчас находится на этапе интенсивного интеграционного процесса с Россией.

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«Исключение украинского языка из числа государственных не умаляет его значимости и не нарушает прав граждан ДНР, в частности, на использование украинского языка как языка частного общения. Предлагаемые изменения в Закон ДНР „Об образовании“ предполагают, что обязательным останется изучение государственного языка, а украинский и другие языки будут преподаваться с учетом пожеланий родителей и возможностей образовательной организации», — подчеркивается в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что Конституция ДНР гарантирует каждому гражданину равенство прав и свобод человека независимо от его национальности, расовой принадлежности, а также языка, на котором он говорит.

В сообщении также подчеркивается, что эти законопроекты послужат приумножению и обогащению духовной культуры ДНР, а также помогут в укреплении межгосударственных связей.