Русский язык помог иностранцу узнать об измене девушки

В своем рассказе автор объяснил, что хотел проверить девушку, поэтому не говорил ей, что знает русский язык. После четырех недель отношений они расстались. Иностранец услышал, когда его девушка общалась по телефону с подругой на русском языке и рассказала о своей измене.

Когда он это услышал, то сказал ей по-русски: «Ты, черт возьми, ошиблась и теперь убирайся из моей квартиры». Она оказалась шокирована и заявила, что он нарушил ее право на частную жизнь, так как не показал свои знания раньше. После этого ему позвонили знакомые девушки и осудили его за то, что он скрывал знание языка.

В комментариях пользователи уточнили, что устраивать такие проверки отношениям некрасиво. Так как все изначально должно быть на доверии. Рано или поздно он бы продемонстрировал свои знания, что еще сильнее обидело бы девушку.

Автору объяснили, что если бы он сразу рассказал о знаниях русского языка, то это бы только скрепило отношения. Но вместо этого он сделал из своих знаний оружие, которое все разрушило.