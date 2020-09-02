Русский язык лишили статуса регионального в Одессе

В Одессе у русского языка забрали статус регионального. Он действовал с 13 апреля 2012 года по решению городского совета. Одесский окружной административный суд отменил это распоряжение.

Иск подал заместитель прокурора Одесской области, сообщило издание «Укринформ». Решение городского совета он потребовал признать недействительным.

Общественный деятель Святослав Литинский прокомментировал в Facebook вердикт, назвав его результатом двухлетней работы.

«Решение о реализации в городе Одесском областном (русском) языке отменяется», — написал он.

По словам Литинского, сначала недовольные обратились в прокуратуру, которая отказывалась рассматривать подобный вопрос. Требовать отмены «уже незаконного решения горсовета» надзорному органу пришлось через суд.

В 2018 году закон Украины «Об основах государственной языковой политики» признали неконституционным. Принятое на его основе решение в Одесском горсовете не отменили. Теперь работа местных органов самоуправления и документооборот в Одессе должны вестись только на украинском языке.