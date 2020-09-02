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    02 сентября 2020, 11:39

    Русский язык лишили статуса регионального в Одессе

    Александра Ломейко

    В Одессе у русского языка забрали статус регионального. Он действовал с 13 апреля 2012 года по решению городского совета. Одесский окружной административный суд отменил это распоряжение.
    Русский язык лишили статуса регионального в Одессе

    Иск подал заместитель прокурора Одесской области, сообщило издание «Укринформ». Решение городского совета он потребовал признать недействительным.

    Общественный деятель Святослав Литинский прокомментировал в Facebook вердикт, назвав его результатом двухлетней работы.

    «Решение о реализации в городе Одесском областном (русском) языке отменяется», — написал он.

    По словам Литинского, сначала недовольные обратились в прокуратуру, которая отказывалась рассматривать подобный вопрос. Требовать отмены «уже незаконного решения горсовета» надзорному органу пришлось через суд.

    В 2018 году закон Украины «Об основах государственной языковой политики» признали неконституционным. Принятое на его основе решение в Одесском горсовете не отменили. Теперь работа местных органов самоуправления и документооборот в Одессе должны вестись только на украинском языке.

    Новости SMI.FM