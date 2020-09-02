Русский язык лишили статуса регионального в Одессе
Иск подал заместитель прокурора Одесской области, сообщило издание «Укринформ». Решение городского совета он потребовал признать недействительным.
Общественный деятель Святослав Литинский прокомментировал в Facebook вердикт, назвав его результатом двухлетней работы.
«Решение о реализации в городе Одесском областном (русском) языке отменяется», — написал он.
По словам Литинского, сначала недовольные обратились в прокуратуру, которая отказывалась рассматривать подобный вопрос. Требовать отмены «уже незаконного решения горсовета» надзорному органу пришлось через суд.
В 2018 году закон Украины «Об основах государственной языковой политики» признали неконституционным. Принятое на его основе решение в Одесском горсовете не отменили. Теперь работа местных органов самоуправления и документооборот в Одессе должны вестись только на украинском языке.