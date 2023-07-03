03 июля 2023, 02:23
«Русский язык был, есть и будет». Доктор из Израиля назвал украинских беженцев «ошпаренными макаками»
Доктор Бородень раскритиковал украинских беженцев за попытку сорвать выступление в Грузии
Доктор Карл Бородень, приехавший из Израиля в Грузию с лекциями, обрушился с критикой на украинских беженцев за их поведение. Лектор разместил видеообращение на своей странице в TikTok.
Доктор выразил недовольство поведением украинцев, которые пытались сорвать его лекцию. Бородень отметил, что ведет лекции на французском, английском и русском языках и его слушает профессура, а украинские беженцы позволяют себе врываться и «флажками махать».
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Доктор рассказал, что пожилые грузины жаловались на украинских беженцев и призывали убрать их из Грузии. Он выразил недоумение, почему все должны «орать» украинские лозунги.
«Русский язык был, есть и будет везде. А вы себя ведете как ошпаренные макаки», — заявил доктор Бородень.
Доктор отметил, что рано или поздно украинским беженцам «надают по морде» за их поведение.
Грузия
Израиль
Украина
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