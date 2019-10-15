Русский борщ назвали средством военной пропаганды
Популярное в России первое блюдо — борщ — это военная пропаганда. Такое мнение высказал автор публикации на портале «Би-би-си». Украинцы считают этот суп частью своей национальной культуры, тогда как в посте на странице Russia в Twitter говорится, что борщ — это символ традиционной русской кухни.
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Журналист Эндрю Эванс заявил, что данный Twitter-аккаунт связан с МИД России.
«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, российский твит — это пропаганда военного времени, особенно с учетом нынешней оккупации Крыма и недавнего территориального конфликта на востоке Украины, который бушует с 2014 года», — написал журналист.
Лондонский аналитик по политическим и экономическим рискам белорусского происхождения Алексей Кокчаров рассказал «Би-би-си», что данный пост — это очередная попытка Москвы «присвоить чужие культурные ценности».
Он отметил, что борщ называют своим супом еще в Белоруссии и Польше, однако у Украины самые обоснованные и достоверные претензии на него.