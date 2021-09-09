Демографический кризис на Украине якобы произошел из-за русских. В 2021 году в стране должно было быть минимум 100 миллионов человек, рассказал Gazeta.ua историк Ростислав Мартинюк.

Украинский специалист заметил, что 100 лет назад украинская нация «разворачивалась в глобальную силу». И по демографическому потенциалу могла поспорить с японцами, британцами и американцами.

«У нас серьезные вопросы к русским», — подчеркнул Мартинюк.

Историк упомянул якобы 15,5 миллиона погибших во время так называемого «Голодомора» украинцев. По его версии, из-за этого народ не сумел достичь определенных высот.

Документы о переписи украинцев в 1937 году в 2020-м рассекретила Служба безопасности Украины, напомнила «Газета.ru».

С 1998 года в стране в последнюю субботу ноября отмечают день памяти массового голода. Он затронул Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, был на значительной части Центрального Черноземья, Казахстана, в Западной Сибири и на Южном Урале.

Голодной смертью, по разным данным, погибли 7-8 миллионов жителей СССР.