«Русские выживают где угодно»: британцев восхитили жители поселка под Воркутой

Жители поселка Цементнозаводский стали уезжать из своих домов из-за сурового климата и безработицы. Пустующие квартиры постепенно отключают от коммуникаций. На фотографии обледеневших зданий обратил внимание британский таблоид Daily Mail. Статью стали активно обсуждать в комментариях.

Зимой столбики термометров в поселке под Воркутой показывали до -50 градусов мороза. Многие жители стали уезжать в другие населенные пункты. В итоге дома обросли сосульками, а квартиры и подъезды засыпало снегом. Таблоид опубликовал фотографии заброшенных зданий, которые стали появляться в соцсетях.

В итоге под статьей собралось большое количество комментариев. Читатели отметили стойкость русских людей, которые могут жить в таких суровых условиях.

«Русские выживают где угодно, они стойкие», — написал один из пользователей.

«Неудивительно, что русские такие крутые — на это даже смотреть страшно», — поддержал другой.

«Да я уже от одного вида продрог!» — признались в комментариях.

Еще один пользователь заявил, что на фотографиях показана настоящая зима. Он отметил, что в некоторых странах объявляют чрезвычайное положение, когда температура на улице падает всего до -2 градусов. Также читатели пошутили, что в поселок нужно отправить экоактивистку Грету Тунберг, которая часто говорила о проблеме глобального потепления.