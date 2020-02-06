«Русские вербуют шпионов». Литва испугалась электронных виз с РФ

В докладе заявлено, что большая часть шпионов, выявленных в Литве, Латвии и Эстонии за последние годы, была завербованными Россией гражданами этих стран.

«Российские спецслужбы получают информацию об иностранцах, как только те подают заявку на визу. Их особенно интересуют люди, которые могут иметь доступ к ценной информации, или есть основание подозревать, что на них можно воздействовать с помощью шантажа», — процитировал доклад ведомств портал «Утро.ру».

Основными объектами вербовки назвали бывших и действующих политиков, силовиков, предпринимателей и журналистов.

В докладе жителей Литвы призвали ездить в Россию только группами, соблюдать российские законы, не употреблять в поездках алкоголь, иметь с собой запасные телефоны, а также «критически оценивать» новых знакомых.