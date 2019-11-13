«Русские танки будут стоять возле Варшавы, а НАТО наложит в штаны»: Коломойский в интервью New York Times

«Они (Россия — прим. ред.) в любом случае сильнее. Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать», — сказал украинский бизнесмен.

США поставляли оружие на Украину для «борьбы с русскими». Скрывать это уже бессмысленно Подробнее

Но США, добавил Коломойский, «заставляют Украину воевать», хотя и не собираются принимать ее в НАТО.

«Нет необходимости тратить время на пустые разговоры. В то время как Россия с удовольствием включила бы нас в новый Варшавский договор», — считает бизнесмен.

Он также добавил, что власти Соединенных Штатов лишь используют Украину в своих геополитических целях.

Коломойский уверен, что для экономического выживания Украины необходимо восстановление отношений с Россией.

«Русские танки будут стоять возле Варшавы, а НАТО наложит в штаны», — добавил он.

Игорь Коломойский считается одним из богатейших украинцев. Его состояние оценивается приблизительно в 1,4 миллиарда долларов. Предпринимателю неофициально приписывают влияние на украинского президента Владимира Зеленского. Одним из поводов для разговоров на эту тему служит то, что в команду главы Украины вошли люди из окружения бизнесмена.