Мир 19 ноября 2023, 19:29 «Русские своих не бросают». Эвакуированные жители Газы поблагодарили спасателей за помощь Житель Газы Измаил Эль-Наджар рассказал, как сотрудники МЧС России помогли ему

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Практически каждый день в оперативный штаб МЧС России в Египте доставляют эвакуированных из Газы. Спасатели помогают россиянам и их семьям выехать из зоны палестино-израильского конфликта. Житель сектора Измаил Эль-Наджар поблагодарил сотрудников МЧС за это. Видеообращение мужчины предоставила пресс-службе ведомства.

«Я плакал, жена расстроилась. Не знали, к кому обратиться, и тут сами подошли к нам двое: Даниил и Роман — представители МЧС. <…> Они начали оказывать нам помощь, содействие, кому они только не звонили. Я говорю своей жене: „Я за столько лет впервые понял, что значит „русские своих не бросают“. <…> Чуть не дрались за нас», — поделился он.

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Измаил Эль-Наджар рассказал, что российские спасатели буквально отстаивали каждого из эвакуированных, если возникали проблемы.

К сотрудникам МЧС России обратился Юсеф Диб, чья семья оказалась в списках эвакуированных. Он рассказал, что во время начала боевых действий в Палестине находился в рабочей командировке в Каире, а когда попытался вернуться к семье, дорога была уже закрыта. Мужчина попросил помочь связаться и встретиться с супругой и детьми. К просьбе отнеслись с пониманием и быстро вершили вопрос.

Дети, которых вывезли из сектора Газа в знак благодарности российским спасателям, рисовали открытки. На них они писали: «Я люблю Россию».

Prit Scr видео МЧС России

К отправке в Москву готовят еще 117 россиян и членов их семей, эвакуированных из Газы. Всего из зоны конфликта удалось вывезти более 550 человек, в Россию уже доставили 408 человек. Ранее россияне рассказывали, что в Газе им приходилось жить в школах и больницах без электричества.

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