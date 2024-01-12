Мир 12 января 2024, 00:40 Русские школы закроют в Финляндии Yle: в Финляндии планируют закрыть русскую школу из-за сокращения учеников РИА «Новости»

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Власти Финляндии планируют закрыть русские школы на востоке страны для сокращения бюджетных трат. Об этом сообщило местное издание Yle.

Закрыть учебные заведения предложили муниципалитеты Иматра, Йоэнсуу и Лаппеенранта. По информации издания, в городах сокращается количество детей, поэтому в целях экономии бюджета решили закрыть школы, где обучают на русском языке. Учеников переведут в другие школы, где обеспечат преподавание на русском языке.

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Финские власти закрыли границу между Финляндией и Россией еще на один месяц, об этом стало известно 10 января. Эту информацию подтвердила глава Министерства сельского и лесного хозяйства Сари Эссайя.

В конце декабря несколько крупных заводов Финляндии объявили забастовки. Массовые протесты назначили на 1 и 2 февраля 2024 года в районах Коккола и Килпилахти.