12 января 2024, 00:40
Русские школы закроют в Финляндии
Yle: в Финляндии планируют закрыть русскую школу из-за сокращения учеников
Власти Финляндии планируют закрыть русские школы на востоке страны для сокращения бюджетных трат. Об этом сообщило местное издание Yle.
Закрыть учебные заведения предложили муниципалитеты Иматра, Йоэнсуу и Лаппеенранта. По информации издания, в городах сокращается количество детей, поэтому в целях экономии бюджета решили закрыть школы, где обучают на русском языке. Учеников переведут в другие школы, где обеспечат преподавание на русском языке.
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Финские власти закрыли границу между Финляндией и Россией еще на один месяц, об этом стало известно 10 января. Эту информацию подтвердила глава Министерства сельского и лесного хозяйства Сари Эссайя.
В конце декабря несколько крупных заводов Финляндии объявили забастовки. Массовые протесты назначили на 1 и 2 февраля 2024 года в районах Коккола и Килпилахти.
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