Мир 12 сентября 2023, 01:23 Русские шапки-ушанки оказались хитом оружейной выставки в США РИА «Новости»: русские шапки-ушанки стали хитом оружейной выставки в Кентукки РИА «Новости»

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Оружейная выставка прошла в Лексингтоне в штате Кентукки. Большой популярностью у посетителей пользовались русские шапки-ушанки, сообщило РИА «Новости».

«Вчера русские ушанки распродали. Нам следует заказать больше», — рассказал изданию участвовавший в мероприятии владелец одного из магазинов.

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Помимо шапок мужчина торговал другими сувенирами, которые в странах Запада часто ассоциируют с Россией. Речь идет о стилизованных под роспись различных вещах, военных ремнях, нашивках и значках времен Советского Союза.

По словам бизнесмена, покупатели часто выбирают такую продукцию. А американо-российские отношения заслуживают более высокого уровня, отметил он.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын ранее посетили «Выставку вооружений — 2023» в Пхеньяне. Ким Чен Ын показал Шойгу современные оружие Северной Кореи.