Мир 17 мая 2023, 21:40 Русские «разнесли» крайне уязвимые цели ВСУ под Киевом — экс-советник Пентагона Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВС России под Киевом уничтожили важные цели ВСУ РИА «Новости»

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Вооруженные силы России ракетными ударами уничтожили под Киевом очень важные цели ВСУ, о чем говорят сильные взрывы. С таким заявлением в эфире YouTube-канала Redacted выступил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Под Киевом русские попали по очень важным уязвимым местам, разнеся их в пух и прах. Если вам попадались какие-либо видео оттуда, вы наверняка наблюдали довольно сильные взрывы, а это говорит о том, что российская разведка работает превосходно», — отметил полковник.

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Американский военный советник заявил, что русские точно знают места дислокации прибывшего с Запада вооружения, его уничтожают задолго до того, как оно попадет на поле боя. Почти все ракетные атаки России пришлись на склады хранения боеприпасов и базы размещения нового западного оружия.

Макгрегор заявил, что российская армия уничтожила американскую систему ПВО Patriot под Киевом, таким образом Москва стремится ослабить противовоздушную оборону Украины. Полковник счел, что в этом «Россия достаточно преуспела».