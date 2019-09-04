Русские православные иконы, которые собирала семья Медичи представят в галерее Уффици

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Семья Медичи начала собирать русские православные иконы в XVII веке, но особенно интенсивно коллекция пополнялась в XVIII веке.

«Можно сказать, что это уникальная коллекция православных икон за пределами России. Когда-то в городе Ливорно была построена первая православная церковь. В XIX веке там же была большая община русских торговцев. Это была очень красивая и популярная церковь, преимущественно для русских, которые жили здесь», — рассказал Айке Шмидт.

По его словам, первоначально иконы хранились в палаццо Питти, потом их перевезли в 1797 году на виллу Медичи, где представили публике. Затем в XX веке коллекция снова вернулась в палаццо Питти. На данный момент иконы выставляют в музее Уффици на постоянной основе.

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«Займет четыре зала на пространстве в двести семьдесят квадратных метров рядом с Палатинской капеллой, которая тоже раньше была закрыта для посетителей. Иконы будут покрыты прозрачными инновационными витринами. Открыть экспозицию мы планируем до Рождества. В нашем ларце сокровищ мирового искусства целых четыре зала будет отведено для русской духовной культуры — 78 православных икон», — поделился директор музея.

Айке Шмидт назвал формирование коллекции интересным событием с точки зрения истории. По его словам, Медичи очень тесно общались с российской семьей Демидовых.