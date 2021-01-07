«Русские парни жесткие, без шуток»: британцев восхитил задушивший голыми руками волчицу россиянин

СМИ сообщили, что в селе Новотроицкое Ленинского района ЕАО волчица загрызла двух собак, укусила лошадь и напала на местного фермера. Во время схватки он задушил опасное животное голыми руками.

«Русские парни жесткие, без шуток», — написал Michael CCRN.

«Вот парень, которого я не хотел бы рассердить», — признался пользователь Mabawsa Ritchie.

«А наши парни мажутся искусственным загаром, рисуют брови и поджимают накачанные ботоксом губы», — отметила sleepyxxangel.

Кто-то расстроился из-за гибели животного и призвал наказать фермера за убийство голодной волчицы.

«Этого бандита надо наказать за убийство красивого и отважного животного, которое было ужасно голодным, а не хвалить его», — возмутился Haroon Tareen.

Mufcinsider пошутил, что проделал то же самое с диким медведем гризли в графстве Чешир.