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    07 января 2021, 10:48

    «Русские парни жесткие, без шуток»: британцев восхитил задушивший голыми руками волчицу россиянин

    Андрей Иванов

    Издание The Daily Mail опубликовало заметку о том, как фермер из ЕАО задушил напавшую на него волчицу голыми руками. Этот случай поразил читателей таблоида. Они оставили много восхищенных комментариев.

    СМИ сообщили, что в селе Новотроицкое Ленинского района ЕАО волчица загрызла двух собак, укусила лошадь и напала на местного фермера. Во время схватки он задушил опасное животное голыми руками.

    «Русские парни жесткие, без шуток», — написал Michael CCRN.

    «Вот парень, которого я не хотел бы рассердить», — признался пользователь Mabawsa Ritchie.

    «А наши парни мажутся искусственным загаром, рисуют брови и поджимают накачанные ботоксом губы», — отметила sleepyxxangel.

    Кто-то расстроился из-за гибели животного и призвал наказать фермера за убийство голодной волчицы.

    «Этого бандита надо наказать за убийство красивого и отважного животного, которое было ужасно голодным, а не хвалить его», — возмутился Haroon Tareen.

    Mufcinsider пошутил, что проделал то же самое с диким медведем гризли в графстве Чешир.