Жестокость украинских боевиков по отношению к российским военнослужащим нельзя назвать картиной сегодняшнего дня. Политолог и доктор наук Андрей Зберовский в разговоре с «360» всему виной назвал многолетнее создание атмосферы неравенства во взаимоотношении двух народов.

«Сейчас у какой-то части СБУ, видимо, хватает ума что-то не записывать, чтобы не было лишних вопросов, в том числе и в мировом сообществе. Но я хочу сказать, что та позиция, которая озвучивается, наблюдается во время пыток и издевательств над российскими солдатами — вообще над всеми, кто попадал и попадает, к сожалению, в плен ВСУ и СБУ.

На протяжении восьми лет донбасской эпопеи огромное количество мирных людей, оказавшихся на нейтральной территории или на территории Донбасса, которую контролировали боевики, проходили эти пытки, казни, расправы. Это не какая-то картина дня сегодняшнего, это стандартная привычная картина жизни на Украине на протяжении долгих восьми лет.

Суть этой картины одна: они должны были убедить собственных граждан, население, военнослужащих в том, что русские не люди в привычном, гуманном понимании. И поэтому слово «гуманизм» к нам якобы не относится. Они специально создавали такое общественное отношение, такую социальную психологию, культурную установку на том, что мы — россияне, русскоговорящие в своем широком смысле этого слова — не люди. И поэтому по отношению к нам можно применять любое насилие, физическое, извращенное, какое угодно. И именно это развязывает им руки, именно создание атмосферы неравенства во взаимоотношении двух народов являлось главным инструментом, чтобы вбить клин между братскими народами», — подчеркнул Андрей Зберовский.