26 июля 2023, 22:44
«Русские нас взяли за 3 минуты». Пленные бойцы ВСУ рассказали, как их обманом отправили на поле боя
Пленные бойцы ВСУ заявили, что их обманом отправили на поле боя
Военнопленный из Украины рассказал, что киевское руководство забирает людей прямо с улицы, а потом отправляет на передовую. При этом ни о какой подготовке речи не идет. Видео с бойцами опубликовало в Telegram-канале Минобороны России.
На кадрах два пленных сообщили, как попали на поле боя. По их словам, сотрудники украинских военкоматов ищут новых бойцов на улицах, когда обычные граждане идут на работу, в магазин или другим делам.
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«Я шел на работу. Без повесток, без ничего. Меня закинули в микроавтобус наши „военкоматчики“. Сразу закинули и отвезли в военкомат, меня и моего водителя. Вдвоем нас, в семь утра. Уровень подготовки оцениваю очень плохо, потому что я до этого не служил в армии. Грубо говоря, за три недели никакой физической и моральной подготовки не было», — признался военный.
По словам солдата, он попал в плен ВС РФ после активного артобстрела. Боец отметил, что российские военные взяли его и сослуживцев «за три минуты». Военные России быстро среагировали и выполнили поставленные задачи.
Пленный подчеркнул, что в его подразделении не было боевого настроя. Солдаты будто «не числились там», никто не получал зарплату. Высшее руководство относилось к военным ВСУ как к живому щиту.
Другой военнопленный рассказал, как сотрудники военкомата обманули его. Работники попросили его приехать в орган военного управления для получения незначительных «бумажек». Украинец был уверен, что после выполнения рекомендаций его отпустят домой. Когда пленный оказался в военкомате, то его отправили на передовую.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский внес в Верховную раду закон о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в государстве. В них указано, что правовой режим продлят на три месяца.
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