Мир 26 июля 2023, 22:44 «Русские нас взяли за 3 минуты». Пленные бойцы ВСУ рассказали, как их обманом отправили на поле боя Пленные бойцы ВСУ заявили, что их обманом отправили на поле боя РИА «Новости»

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Военнопленный из Украины рассказал, что киевское руководство забирает людей прямо с улицы, а потом отправляет на передовую. При этом ни о какой подготовке речи не идет. Видео с бойцами опубликовало в Telegram-канале Минобороны России.

На кадрах два пленных сообщили, как попали на поле боя. По их словам, сотрудники украинских военкоматов ищут новых бойцов на улицах, когда обычные граждане идут на работу, в магазин или другим делам.

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«Я шел на работу. Без повесток, без ничего. Меня закинули в микроавтобус наши „военкоматчики“. Сразу закинули и отвезли в военкомат, меня и моего водителя. Вдвоем нас, в семь утра. Уровень подготовки оцениваю очень плохо, потому что я до этого не служил в армии. Грубо говоря, за три недели никакой физической и моральной подготовки не было», — признался военный.

По словам солдата, он попал в плен ВС РФ после активного артобстрела. Боец отметил, что российские военные взяли его и сослуживцев «за три минуты». Военные России быстро среагировали и выполнили поставленные задачи.

Пленный подчеркнул, что в его подразделении не было боевого настроя. Солдаты будто «не числились там», никто не получал зарплату. Высшее руководство относилось к военным ВСУ как к живому щиту.

Другой военнопленный рассказал, как сотрудники военкомата обманули его. Работники попросили его приехать в орган военного управления для получения незначительных «бумажек». Украинец был уверен, что после выполнения рекомендаций его отпустят домой. Когда пленный оказался в военкомате, то его отправили на передовую.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский внес в Верховную раду закон о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в государстве. В них указано, что правовой режим продлят на три месяца.