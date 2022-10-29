Мир 29 октября 2022, 22:49 «Русские хакеры» взломали телефон экс-премьера Британии Трасс — СМИ Daily Mail: «русские хакеры» взломали телефон экс-премьера Британии Трасс Unsplash

Читать 360tv в

Хакеры взломали телефон бывшего британского премьер-министра Лиз Трасс. Злоумышленники якобы работают на Россию, написало издание Daily Mail.

«Личный телефон Лиз Трасс был взломан агентами, подозреваемыми в работе на президента России Владимира Путина. Они получили доступ к сверхсекретным деталям переговоров с ключевыми международными союзниками, а также к личным сообщениям, которыми она обменивалась со своим близким другом Квази Квартенгом», — заявили авторы статьи.

Реклама

Они уточнили, что устройство взломали летом, когда Трасс была главой МИД Британии. Тогда занимавший в то время пост премьера страны Борис Джонсон решил скрыть факт случившегося.

Реклама

По словам одного из собеседников издания, хакеры получили столько информации, что телефон решили запереть в сейф в охраняемом правительством месте. Как отметили журналисты, попавшие к злоумышленникам сообщения включали критику Джонсона со стороны Трасс и Квартенга. Эти сведения могли привести к шантажу. Также в переписках были осуждения поставок оружия на Украину.