Мир 19 мая 2023, 09:18 Русские хакеры взломали почту Украины, прервав поставки западной техники ВСУ «Readovka»: хакеры обрушили серверы почты Украины, обеспечивающей ВСУ западной техникой Freepik

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Русские хакеры взломали «Новую почту» Украины, с помощью которой Вооруженным силам Украины доставляли различную западную технику. Об этом сообщил Telegram-канал «Readovka».

Украинская почта сообщила о техническом сбое. По данным канала, причиной неполадок стала кибератака со стороны русских хакеров. В результате базы данных и сотни серверов, которые обеспечивали работоспособность почты, оказались уничтожены.

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Уточняется, что через этот сервис осуществлялась поставка украинским войскам различной западной техники, включая британские БМП Bradley и немецкие танки Leopard, в качестве «волонтерской» помощи. С помощью полученных при взломе данных можно будет вычислить поставщиков военного оборудования.

Подпольная хакерская группа «Армия спасения Украины» накануне взломала сайты нескольких госресурсов Киева. На них разместили призыв к украинскому народу бороться с режимом Владимира Зеленского. Хакеры также совершили ряд атак на офис президента Украины на Банковой улице.