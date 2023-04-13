Мир 13 апреля 2023, 09:01 Русские дома приостановят работу в нескольких странах Европы Работу Русских домов приостановили в Румынии, Македонии, Хорватии, Словакии и Словении Unsplash

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Работа Русских домов приостановлена в Румынии, Македонии, Хорватии, Словакии и Словении. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

По его словам, ведомство перебрасывает свои ресурсы в государства Латинской Америки, Африки и Азии.

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«Работа в Румынии, Черногории, Македонии, Словакии, Словении и Хорватии у нас заморожена. Естественно, это делается не по нашему выбору. Где-то дипломаты подпадают под высылку, где-то правительства отказываются от договоренностей по работе культурных центров. Поэтому работу приходится сворачивать», — рассказал Примаков.

Глава Россотрудничества отметил, что сама Россия добровольно ничего не закрывает.

«Идиоты пытаются отменить русскую литературу, язык и культуру. Зачем им помогать? Сейчас приоритетные направления для нас — это страны Азии, Африки и Латинской Америки», — добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что немецкая прокуратура начала проверку в отношении Русского дома в Берлине.