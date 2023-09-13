Мир 13 сентября 2023, 17:53 Русские авиабомбы и дроны навели ужас на ВСУ WP: ВСУ пожаловались на превосходство России в воздухе РИА «Новости»

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Российские военные в полную силу используют недостатки украинской обороны, нанося удары с воздуха. Речь идет о нехватке сил ПВО и малого количества авиации, уточнила газета Washington Post.

«По словам солдат ВСУ, российские силы терзают украинские войска ударными дронами и управляемыми бомбами», — указали в публикации.

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Журналисты отметили, что ВС России чаще всего используют на фронте самоподрывающиеся ударные дроны и авиационные бомбы повышенной точности.

Украинский военный эксперт Алексей Мельник отметил, что тяжелая железная конструкция авиабомб затрудняет их перехват, ведь ракеты ПВО могут поражать более «тонкие» цели.

Воздушные угрозы еще больше осложнили попытки ВСУ штурмовать территорию в Запорожской области. Авторы статьи напомнили, что именно это направление для ВСУ стало приоритетным в силу желания отрезать для России сухопутный коридор в Крым.

Новый глава Минобороны Украины Рустем Умеров ранее заявил, что войска киевского режима нуждаются в большем количестве оружия.