Русская женщина-кинолог погибла в Италии при попытке спасти щенка

Тело женщины российского происхождения обнаружили в Италии в речном потоке. Погибшая работала кинологом и занималась тренировкой собак, сообщило издание Corriere della Sera.

Женщина могла упасть в воду при попытке спасти одного из щенков, с которыми она прогуливалась в пятницу. Это произошло в провинции Павия.

По данным СМИ, 35-летняя Полина К. переехала в коммуну Валеджо в Ломбардии от родителей, с которыми она проживала в Турине. Они забили тревогу после того, как их дочь перестала отвечать на звонки и не выходила на связь несколько часов.

Тело девушки обнаружили в оросительном канале. На берегу в 700 метрах от этого места остались ее сумка и личные вещи. По версии карабинеров, Полина пыталась спасти щенка, упавшего в воду. Она отправилась за ним, но не справилась с течением. Из шести собак, которых она выгуливала, обнаружили четырех. Один из ее соседей заметил испуганного и мокрого щенка немецкой овчарки.

Ранее в апреле россиянка погибла во время отдыха в Турции. Она скончалась в результате ДТП с автобусом, перевозившим туристов из России.