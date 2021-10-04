Русская надпись на банке сметаны возмутила пенсионерку из Латвии

Пенсионерка из Латвии Скаидрите Краллиша возмутилась в Twitter русскоязычной надписью на банке сметаны. Она даже прикрепила к посту фотографии.

Сметана была произведена на Лаздонском молочном комбинате.

«Что, в Латвии уже второй государственный язык?» — возмутилась пенсионерка.

Ее подписчики радостно поддержали негодование, предложив бойкотировать подобные товары. При этом женщина добавила, что в интернет-магазине эта же банка сметаны была «коварно» сфотографирована лишь той стороной, где была надпись на латышском языке.

Пользовательница соцсети под ником Vells заявила, что она лично старается поддерживать местных производителей, но когда она видит такую продукцию, то отказывается ее покупать.

Другой комментатор напомнил, что таких примеров может быть много. В частности, при звонке в поликлинику есть вариант выбрать русский язык. Некоторые родители считают, что детям лучше вторым иностранным языком учить русский, так как легче будет найти работу.