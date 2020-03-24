По словам тренера, «это его первая поездка». Он был в Санкт-Петербурге и не особо успел погулять по городу.

«Я бы походил по магазинам, если честно, потому что мне по душе российские цены», — пошутил Роланд.

После он поехал в Москву, где побывал на Красной площади, в центре и посмотрел «Москву-сити». Путешественникам тренер посоветовал обязательно побывать в российских ресторанах.

«Русская кухня — это что-то. Я очень люблю вкусную еду. В США не встретишь настоящего русского борща или пельменей. А „щи“, что это вообще такое? Кислая капуста с бульоном», — рассказал Ирвинг.