«Русская кухня — это что-то». Тренер НБА поделился впечатлениями от России
Тренер Национальной баскетбольной ассоциации Ирвинг Роланд побывал в России еще до пандемии коронавируса и поделился своими впечатлениями от страны. Об этом сообщил NEWS.ru.
По словам тренера, «это его первая поездка». Он был в Санкт-Петербурге и не особо успел погулять по городу.
«Я бы походил по магазинам, если честно, потому что мне по душе российские цены», — пошутил Роланд.
После он поехал в Москву, где побывал на Красной площади, в центре и посмотрел «Москву-сити». Путешественникам тренер посоветовал обязательно побывать в российских ресторанах.
«Русская кухня — это что-то. Я очень люблю вкусную еду. В США не встретишь настоящего русского борща или пельменей. А „щи“, что это вообще такое? Кислая капуста с бульоном», — рассказал Ирвинг.