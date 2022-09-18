Русофобское объявление появилось в одном из автобусов в Риге | 360°

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Русофобское объявление появилось в одном из автобусов в Риге

Депутат сейма Латвии Юдин призвал проверить русофобское объявление в автобусе в Риге

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В одном из общественных автобусов в Риге появилось объявление, в котором русскоязычным пассажирам предложили использовать только заднюю часть транспорта. Депутат сейма Латвии Андрей Юдин в Twitter призвал правоохранительные органы провести проверку.

«Вот и работа для Службы государственной безопасности Латвии, это статья Уголовного кодекса», — написал он.

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Политик отметил, что размещение таких объявлений расценивается как деяние, направленное на возбуждение национальной розни и ненависти путем распространения ложных объявлений.

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Ранее стало известно, что с 19 сентября вступают в силу ограничения на проезд в Латвию россиян с шенгенской визой. Глава МИД прибалтийской страны Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что эта мера связана с соображениями безопасности.

Латвийская православная церковь вышла из-под контроля Московского патриархата, сообщал глава комиссии по общественным делам и правам человека Артус Каминьш.

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