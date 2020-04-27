Русофобские настроения в Латвии усилились на фоне пандемии

По информации сайта «Утро.ру», представитель еврейской общины Юрмалы Шимон Кутновски-Лиак убежден, что межнациональный конфликт может появиться из-за любой детали.

«Людей в Латвии целенаправленно сталкивают», — заявил он.

Русскоязычные латыши получают листовки с угрозами в почтовые ящики.

«Дорогие русскоязычные соседи! Если Вам не нравится латышский язык, латышская культура и Латвия, то Вас ждет родная Россия!» — отмечается в листовке.