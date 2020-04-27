Русофобские настроения в Латвии усилились на фоне пандемии
Русскоязычные граждане Латвии стали получать угрозы на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По информации сайта «Утро.ру», представитель еврейской общины Юрмалы Шимон Кутновски-Лиак убежден, что межнациональный конфликт может появиться из-за любой детали.
«Людей в Латвии целенаправленно сталкивают», — заявил он.
Русскоязычные латыши получают листовки с угрозами в почтовые ящики.
«Дорогие русскоязычные соседи! Если Вам не нравится латышский язык, латышская культура и Латвия, то Вас ждет родная Россия!» — отмечается в листовке.