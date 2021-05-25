«Русофобская одержимость». В Кремле оценили угрозу «Северному потоку— 2» из-за самолета Ryanair

Предложение МИД Великобритании ввести санкции против «Северного потока — 2» после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске — это проявление русофобской одержимости. Об этом заявил глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков.

«Это такая одержимость русофобская, это навязчивая идея обвинить Россию во всем и вся. Наверное, уже скоро дойдет до того, что Россию обвинят в самом факте ее существования. К сожалению, подобные с политической точки зрения неадекватные обвинения имеют место», — оценил ситуацию пресс-секретарь президента России.

Песков отметил, что это тот случай, когда «нет смысла пытаться что-то объяснить». Руководитель пресс-службы Кремля подчеркнул, что фобия и одержимость берут свое и не дают возможности авторам таких заявлений трезво оценивать ситуацию.

Ранее глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что власти рассмотрят санкции против газопровода «Северный поток — 2» из-за экстренной посадки лайнера ирландской авиакомпании Ryanair в столице Белоруссии.

Летевший из Афин в Вильнюс лайнер 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска после сообщения о бомбе. На его борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После приземления его арестовали. Этот случай вызвал серьезный резонанс. Некоторые крупные европейские авиакомпании отказались летать над территорией республики.