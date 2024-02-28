Мир 28 февраля 2024, 11:47 Русофобская истерия подтвердила нацеленность США на дестабилизацию России Посольство: нагнетаемая истерия в США — подтверждение желания дестабилизации РФ РИА «Новости»

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Русофобская истерия, которая искусственно нагнетается в США, свидетельствует о нацеленности американских властей на дестабилизацию внутриполитической ситуации в России в преддверии президентских выборов в марте, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. Комментарий опубликовали в официальном Telegram-канале дипмиссии.

Представители посольства подчеркнули, что обратили внимание на антироссийские заявления представителя Госдепа, отметившегося «морализаторскими» комментариями о решении российских судебных органов.

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В том же духе, по оценке дипмиссии, прозвучало «наставническое» замечание одного из заместителей госсекретаря, пожаловавшегося на «поведение» России.

«Расцениваем подобные заявления как грубую попытку вмешательства во внутренние дела», — указали авторы комментария.

Также в посольстве обратили внимание на еще одно проявление двуличного подхода США к вопросам прав человека. Выражается это в том, что Штаты замалчивают собственные ошибки и недочеты, но призывают к свободе слова и приверженности демократическим ценностям за рубежом.

При этом внутри США процветает и жестокость полиции, и расовая дискриминация, фиксируются многочисленные случаи разжигания ненависти на религиозной почве, продолжается агрессивное навязывание неолиберальной повестки, указали дипломаты.

«Даже местные журналисты начинают задаваться вопросом: почему бы властям США не направить свою неуемную энергию в полезное русло? Например, на разрешение гуманитарного кризиса на южной границе», — заключили в посольстве.